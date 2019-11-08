Бундестаг не смог принять законопроект, который предусматривает смягчение Газовой директивы ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, за документ проголосовали 133 депутата при необходимом минимуме 355 голосов. Следующее заседание состоится 8 ноября, но неизвестно, будет ли этот вопрос рассматриваться повторно.

Из законопроекта, который был предложен правящей коалиций, было исключено положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа в Европу должны быть независимые компании. Если бы документ был принят, то оператор Nord Stream 2 AG смог эксплуатировать газопровод "Северный поток-2".

Против такого шага выступала Украина. Торгпред Тарас Качка заявил, что в случае принятия документа, который, по мнению Киева, противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, решение будет обжаловано.

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