Тегеран может в качестве нового шага на пути к сокращению обязательств по ядерной сделке отказаться от модернизации тяжеловодородного реактора в Араке. Об этом заявил в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если будет необходимо, мы вернемся к прежнему проекту реактора на тяжелой воде в Араке", - сказал он. Выступление Камальванди транслировало государственное телевидение исламской республики. Он добавил, что это произойдет, "если другие участники соглашения в скором времени не предпримут шаги [по выполнению своих обещаний]".

Он также отметил, что иранская сторона располагала весомыми основаниями для того, чтобы не пустить на прошлой неделе эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объект в Натанзе.

"У нас были весомые основания для отказа в допуске инспектору МАГАТЭ", - сказал Камальванди. Он добавил, что "иранская сторона обладает документами и видеозаписями, которые подтверждают эти аргументы".

На прошлой неделе один из специалистов МАГАТЭ не был допущен на иранский ядерный объект в Натанзе. По информации ОАЭИ, в момент проверки на входе сработало оборудование, которое указало на наличие "подозрительных" веществ и материалов. Тегеран сообщил об этом в МАГАТЭ и аннулировал лицензию сотрудника на проведение инспекций в стране.

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