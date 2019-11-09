Отца скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян лишили российского паспорта.

По словам защитника, Эльмару Багдасаряну сообщили в московском главке МВД, что по результатам проверки, его документы признаны недействительными. "Вы считаетесь не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Паспорта гражданина Российской Федерации считаются выданными в нарушение установленного порядка", - заявили в ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Напомним, что стритрейсерша была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen". В мае 2016 года она и еще четверо молодых людей в течение нескольких часов гоняли по Москве с целью скрыться от полиции. За рулем был гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов, Багдасарян и еще трое молодых людей находились на пассажирских сидениях.

Молодые люди на глазах полицейских грубо нарушали правила дорожного движения, двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД. Когда правоохранители попытались их задержать, они решили прибавить газу и разогнались до 250 км/ч, пытаясь скрыться.

Помимо нарушения скоростного режима, молодые люди пересекали двойные сплошные полосы, катались на иномарке по газонам у студенческого общежития МГУ.

Вместе с тем они транслировали происходящие в своих соцсетях. На записи слышно, как участники "заезда" оскорбляют сотрудников полиции и смеются. В итоге за неповиновение стражам порядка молодых людей приговорили к общественным работам и административным арестам.

На этом нарушения Багдасарян не закончились. Впоследствии ее задерживали за парковку автомобиля на тротуаре. Тогда стало известно, что за девушкой числятся неоплаченные штрафы на сумму примерно миллион рублей.

Таким образом ее приговорили к 24 суткам ареста, а также выплате 200 тыс. рублей штрафа и 595 часам обязательных работ. Сторона обвинения хотела, чтобы девушка работала дворником и занималась уборкой территории. Однако адвокаты Мары Багдасарян предоставили заключение врачей, согласно которому она не может исполнять тяжелые работы. Медики диагностировали у нее эпилепсию.

В связи с этим заболеванием в марте 2017 года ее бессрочно лишили водительских прав. Она попыталась обжаловать это решение, но у нее ничего не получилось. Мосгорсуд признал законным отказ возвращать ей водительское удостоверение.

По мнению адвоката, на решение судьи повлияло тогда негативное освещение в СМИ личности его подзащитной. Однако правоохранители уверены в легитимности принятого судебного решения.

"Из представленной ранее медицинской справки следует, что Багдасарян не может быть допущена к управлению транспортных средств из-за наличия у нее психического заболевания - эпилепсии. При получении нового медицинского заключения она намеренно скрыла этот факт", - заявил представитель ГИБДД.

Тем не менее это не помешало ей и дальше водить автомобиль. Так, несмотря на лишение прав, полицейские неоднократно задерживали девушку за нарушения ПДД.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın