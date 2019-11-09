Авиакомпания American Airlines отложила возобновление полетов лайнера Boeing 737 MAX до марта 2020 года, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запланированная дата возвращения проблемного Boeing в эксплуатацию была перенесена с 16 января на 5 марта 2020 года. Изменения объясняются необходимостью провести пробные полеты после прохождения самолетом сертификации.

Новые сроки установлены на основании последних контактов перевозчика с Федеральным управлением гражданской авиации и Министерством транспорта США, а также с компанией-производителем воздушных судов Boeing.

Представители American Airlines предупредили об отмене около 140 рейсов в день из-за изменения сроков возвращения лайнера в эксплуатацию.

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