https://news.day.az/world/1174312.html Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС
"Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.
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