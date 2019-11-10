Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.

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