Школа горит в дагестанском селе Тлогоб в Гунибском районе, пожар тушат около 100 человек из местного населения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"От диспетчера ЕДДС Гунибского района поступила информация о пожаре в школе начальных классов населенном пункте Тлогоб Гунибского района. К месту направлены четыре отделения пожарно-спасательных подразделений", - говорится в релизе.

По данным ведомства, горит кровля и 3 помещения. Площадь пожара не уточняется.

"Пожар тушит 100 человек из числа местного населения. Здание одноэтажное на 131 человек. Школа находится в списке ветхих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в школе обучались 28 детей и работали четыре учителя.

В 09.55 по местному времени пожар был потушен, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

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