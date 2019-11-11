Ученые России и Китая планируют вместе разрабатывать меры по защите ледников и минимизации негативных последствий от таяния вечной мерзлоты на базе Международного альянса научных организаций региона "Один пояс - один путь" (ANSO). Об этом ТАСС сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает Day.Az.

"Российская сторона способна внести существенный вклад, прежде всего в интеллектуальном плане, при формулировке задач, подходов к их решению, постановке конкретных экспериментов, в ходе интерпретации различных результатов. Уверен, РФ здесь должна быть на первых ролях, - рассказал он. - Потепление может привести к катастрофическим последствиям, например, к таянию ледников в высокогорных районах Центральной Азии, питающих реки, в бассейнах которых проживает до 3,5 млрд человек. Поэтому многие государства, научные организации которых вошли в ANSO, крайне интересуются этой проблемой, изучать которую можно только большими консорциумами лабораторий - это как раз сфера деятельности ANSO".

По словам академика, к этим же вопросам относится и проблема вечной мерзлоты - важный природный феномен, от которого зависят как условия существования людей, так и инфраструктура, промышленные объекты, жилые сооружения. "На вечной мерзлоте здания закрепляются в мерзлом грунте. Если он оттаивает, они разрушаются, - напомнил Сергеев. - Очень важно, что динамика вечной мерзлоты сама по себе влияет на климат. Потепление приводит к тому, что она утоньшается и уменьшается по площади, одновременно происходит выделение углеводородов, прежде всего метана, из газогидратов, которые были сформированы за счет отрицательных температур".

Как объяснил Сергеев, если процесс таяния происходит под морским дном, наблюдаются характерные восходящие потоки газа. Когда же оледенение случается под твердой поверхностью, высвобождение метана может привести к взрывам, в результате которых образуются большие кратеры диаметром и глубиной в десятки метров.

"Это опасное явление: высвобождение метана приводит к тому, что усиливается парниковый эффект и Земля нагревается еще больше. В свою очередь такой нагрев уменьшает вечную мерзлоту и формируется положительная обратная связь, основанная на чисто природных, а не на антропогенных эффектах. Представьте, что мы остановим всю промышленную деятельность и выброс углеводородов в атмосферу, а температурный уровень нашей планеты вне зависимости от этого продолжит повышаться", - рассказал президент РАН.

Он добавил, что Россия и Китай на площадке ANSO объединят двусторонние усилия и будут проводить совместные исследования, разрабатывать рекомендации, привлекая силы консорциумов ученых из нескольких стран. "Мы будем реализовывать проекты, которые возможны именно благодаря взаимодополняющим компетенциям институтов и отдельных групп ученых из разных стран", - подытожил Сергеев.

Роль ANSO в мире

"Современная наука начинает все больше опираться не на двух-, а на многостороннюю основу, - уточнил академик. - На вооружение берутся лучшие практики лабораторий трех и более стран, их объединяют. Для того, чтобы это сделать, нужны инструменты: организационные, инфраструктурные, финансовые".

Он отметил, что одна из ключевых функций ANSO как раз и заключается в нахождении подобных рычагов, которые позволят развивать соответствующие программы.

ANSO создала Академия наук Китая в ноябре 2018 года для того, чтобы активизировать научно-техническое сотрудничество на пространстве, котороые охватывает территорию стран - участниц международной инициативы "Один пояс - один путь". Среди ключевых задач альянса, в который входят 37 организаций из 32 государств, - выработка решений, которые позволят повысить благосостояние населения, преодолеть сложные международные проблемы, в частности, при борьбе с климатическими изменениями и эпидемиями. В числе прочих теоретических направлений, входящих в компетенцию организации, - изучение возможностей, позволяющих эффективно перераспределять ресурсы, разрабатывать методы обеспечения устойчивого развития. Альянс занимается публикацией отчетов рекомендательного характера, касающихся продвижения экономических проектов, в которых будет активно участвовать и Россия.

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