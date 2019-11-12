Двое моряков получили ранения в результате нападения группы из 7-8 вооруженных людей на итальянское судно в Мексиканском заливе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пираты на двух катерах поднялись на борт и открыли огонь по экипажу. Его члены подверглись ограблению.

В момент нападения на борту морского вспомогательного судна, зафрахтованного в Равенне, находилось 35 человек, включая сотрудника мексиканского торгового флота. Он сообщил о случившемся местным властям. Они выделили итальянскому судну военный корабль и сопроводили его в ближайший порт, где раненые сошли на берег для оказания помощи.

Один из пострадавших получил удар тупым предметом по голове, второй - пулевое ранение в колено.

За произошедшим следят кризисный центр ведомства и посольство Италии в Мехико.

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