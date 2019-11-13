Курс доллара вырос пока инвесторы ожидали, что американский президент Дональд Трамп прояснит ситуацию по торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Курс доллара к иене повышается до 109,17 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,04 иены, курс евро к доллару опускается до 1,1011 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1032 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,16%, до 98,36 пункта.

Инвесторы ожидали выступления Дональда Трампа относительно торгового конфликта США и Китая. В выходные Трамп заявил, что речи о полной отмене импортных пошлин США на китайские товары речь не идет, что усилило напряжение на рынке.

Главный стратег по фиксированным доходам в Raymond James Кевин Гиддис (Kevin Giddis), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что все внимание будет приковано к выступлению Трампа. Он отметил, что, вероятно, Трамп либо обнадежит инвесторов относительно перспектив развития торгового конфликта, либо поставит под сомнение возможность заключения торговой сделки.

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