Около 190 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа, утром, 12 ноября.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу израильской армии, передает Day.Az.

В сообщении говорится, что ракеты были перехвачены системой "Железный купол" в соответствии со стандартами.

Отмечается, что больше половины ракет упали на открытой местности.

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