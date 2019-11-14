Наводнение в Венеции стало сильнейшим за последние 50 лет. Под воду ушел почти весь город, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Причина - сильные продолжительные дожди, передает "Россия 24". Из-за них уровень воды в Венецианской лагуне поднялся почти на два метра.

Два человека погибли. Одного из них убило током в собственном доме. Затоплены жилые дома, магазины и многие туристические достопримечательности.

Мэр Венеции сообщил, что готов объявить в городе чрезвычайное положение.