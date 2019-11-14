https://news.day.az/world/1175442.html Мощнейшее наводнение в Венеции: под водой почти весь город
Мощнейшее наводнение в Венеции: под водой почти весь город
Наводнение в Венеции стало сильнейшим за последние 50 лет. Под воду ушел почти весь город, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Причина - сильные продолжительные дожди, передает "Россия 24". Из-за них уровень воды в Венецианской лагуне поднялся почти на два метра.
Два человека погибли. Одного из них убило током в собственном доме. Затоплены жилые дома, магазины и многие туристические достопримечательности.
Мэр Венеции сообщил, что готов объявить в городе чрезвычайное положение.
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