https://news.day.az/world/1175540.html Взрыв на складе боеприпасов в Турции, много пострадавших - ВИДЕО
Взрыв на складе боеприпасов в Турции, много пострадавших - ВИДЕО
Шестнадцать военных и один гражданский ранены при взрывах на складе боеприпасов в приграничной с Сирией турецкой провинции Шанлыурфа, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
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