Шестнадцать военных и один гражданский ранены при взрывах на складе боеприпасов в приграничной с Сирией турецкой провинции Шанлыурфа, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

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