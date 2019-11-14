Эмир Кувейта Сабах Аль Ахамед Аль Джабер Ас Сабах принял в четверг отставку кабинета министров во главе с премьер-министром Джабером аль-Мубараком. Об этом сообщило официальное Кувейтское агентство новостей KUNA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Эмир принял отставку правительства и дал указание премьеру и министрам продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства", - отметило агентство.

Ранее глава кабинета министров Кувейта подал в отставку вместе со всем правительством для реорганизации работы министерств.

