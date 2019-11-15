В Секторе Газа обнаружили практически не получившую серьезных повреждений часть ракеты-перехватчика Tamir ("Тамир") израильской системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome ("Железный купол"), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В американском издании The Drive на фотографиях части ракеты разглядели систему активного радиолокационного самонаведения и неконтактный взрыватель. Там же отмечается, что потеря Израилем такого оружия может способствовать разработке средств противодействия ему.