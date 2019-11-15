Страны во всем мире, включая США, вкладывают значительные средства в космические самолеты, которые сочетают в себе свойства самолета и космического корабля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Китай объявил в прошлом месяце, что он сделал прорыв в разработке таких космических самолетов благодаря успешным экспериментам в аэродинамической трубе, пишет China Daily.

Аэродинамические трубы используются для моделирования реакции самолета на полет, проецируя воздух вокруг корабля и создавая иллюзию, что сам объект летит.

Такой самолет запускают с аэродрома, как и обычный самолет, что значительно безопаснее, чем запуск ракеты. Ракетные пуски в случае катастрофы опасны не только для экипажа, но и для окружающих наблюдателей на земле.



Если новая технология космических самолетов будет развиваться, выиграет не только научный сектор, но также, в частности, космический туризм.

