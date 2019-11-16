По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы во время школьного футбольного матча в американском городе Плезантвилл, штат Нью-Джерси, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили власти округа Атлантик, выстрелы прозвучали в пятницу вечером во время матча между школами Плезантвилла и Камдена. Пострадавшие госпитализированы.

Информация о задержаниях не поступала.