https://news.day.az/world/1176210.html В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча, есть раненые
В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча, есть раненые
По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы во время школьного футбольного матча в американском городе Плезантвилл, штат Нью-Джерси, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщили власти округа Атлантик, выстрелы прозвучали в пятницу вечером во время матча между школами Плезантвилла и Камдена. Пострадавшие госпитализированы.
Информация о задержаниях не поступала.
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