Москва начала процесс дедолларизации в связи с напряженностью в отношениях с Америкой и последовавшими за ней санкциями, пишет Les Echos.

Так, были заключены соглашения о валютных свопах со странами, находящимися в аналогичном положении; это Иран, Китай и Турция. Количество резервов в валютах стран БРИКС увеличено - это способствовало торговле между государствами блока, общий объем которой в 2018 году составил 125 миллиардов долларов.

Продажа доллара позволит России стабилизировать курс рубля и снивелировать его падение на 17% в 2018 году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что Минфин планирует понизить долю доллара в структуре ФНБ в 2020 году. Президент ВТБ Андрей Костин считает, что у России есть все предпосылки для экономического роста при дедолларизации международных сделок. Российские банки и компании смогли снизить свою зависимость от иностранного финансирования, подчеркнул банкир.