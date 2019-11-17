Британское правительство намерено повысить размер медицинского налога для иностранцев до £625 в год, распространив его после Brexit на граждан ЕС. Об этом заявили в воскресенье представители британского кабмина, сформированного из членов Консервативной партии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Люди, которые приезжают сюда, должны платить налог в £625 в год, чтобы таким образом мы могли покрыть расходы на национальную систему здравоохранения (NHS)", - сказал в эфире телеканала Би-би-си министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Медицинский налог для иностранцев был впервые введен в 2015 году и составлял £200 в год, однако позже был поднят до нынешних £400 в год. Сейчас он не распространяется на граждан Евросоюза.