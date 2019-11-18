Тегеран считает заявление США по протестам в Иране вмешательством в дела страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке США "многострадального иранского народа".

"Великий иранский народ прекрасно знает, что подобные высказывания являются лицемерными и ханжескими, в которых нет никакого искреннего переживания", - сказал Мусави, следует из заявления на сайте МИД Ирана.

Он также осудил заявление госдепа США по протестам в Иране и назвал их вмешательством во внутренние дела страны.

Между тем официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в воскресенье выступила с очередным критическим заявлением в адрес Ирана.

"Мы солидарны с народом Ирана, требующим ответственности и прозрачности от своего правительства. Иран использовал миллиарды долларов, полученных при ослаблении санкций в рамках соглашения о СВПД, не для того чтобы построить школы или больницы, а чтобы профинансировать террористических сателлитов на Ближнем Востоке", - написала она в своем Twitter.

"Интересно то, что выражают солидарность с тем народом, который находится под давлением экономического терроризма США", - добавил в свою очередь Мусави.

В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб.