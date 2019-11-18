Британские пограничники в воскресенье задержали в проливе Ла-Манш четыре лодки с 39 мигрантами, которые пытались добраться до берегов Соединенного Королевства, передает РИА Новости.

По данным газеты, первая лодка была задержана приблизительно в 4.40 по местному времени, в ней находились девять человек. Вторую лодку с еще пятью мигрантами задержали в 6 утра по местному времени. В третьей лодке было 11 человек, в четвертой - 14, их остановили в период с 7.00 до 7.30 по местному времени.

Как отметила представитель МВД Великобритании, все задержанные представились выходцами из Ирана. По ее словам, мигранты пройдут медицинский осмотр, после чего их передадут сотрудникам миграционной службы в Дувре.

Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.

Сянваря в Британию прибыли порядка 1,5 тысячи просителей убежища, значительное число этих людей рисковало жизнью, чтобы добраться до Соединенного Королевства. На противодействие нелегальной миграции МВД Британии тратит миллионы фунтов.