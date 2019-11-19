Израильские военные перехватили четыре снаряда в небе над Голанскими высотами. Ранее там сработали сирены воздушной тревоги.

Как заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля, речь шла об угрозе удара со стороны Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

С ее территории, как отмечают израильские военные, было запущено четыре снаряда. Все они были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Неделю назад, после ликвидации ВВС Израиля командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на границах палестинского анклава произошло крупнейшее за последние месяцы обострение. За 50 часов вооруженного противостояния более 450 ракет было выпущено по территории Израиля. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол". В ответ Армия обороны Израиля наносила удары по объектам "Исламского джихада". Операция получила название "Черный пояс".