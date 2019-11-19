Несколько десятков участников антиправительственного митинга в центре Тбилиси, которых накануне разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы продолжим акции в непрерывном режиме до того, как "Грузинская мечта" не уйдет в отставку. Проспект Руставели преобразится в город палаток", - сказал журналистам участник протеста Давид Махарадзе.

Также запланирована акция у здания Тбилисского городского суда, где позже начнется слушание по делам задержанных накануне.