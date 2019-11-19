https://news.day.az/world/1177028.html В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у парламента
В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у парламента
Несколько десятков участников антиправительственного митинга в центре Тбилиси, которых накануне разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы продолжим акции в непрерывном режиме до того, как "Грузинская мечта" не уйдет в отставку. Проспект Руставели преобразится в город палаток", - сказал журналистам участник протеста Давид Махарадзе.
Также запланирована акция у здания Тбилисского городского суда, где позже начнется слушание по делам задержанных накануне.
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