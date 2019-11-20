Двое военнослужащих США погибли в результате крушения вертолета в Афганистане в среду. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

В заявлении отмечается, что точные причины крушения будут установлены после расследования, однако, согласно предварительному отчету, ничто не указывает на то, что крушение вертолета было вызвано "вражеским огнём".

Имена погибших не раскрываются до уведомления родственников.