Саудовская Аравия категорически отвергает заявления Вашингтона по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан.

Об этом, как передает Саудовское агентство печати (САП), говорится в распространенном в среду коммюнике МИД королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Саудовская Аравия заявляет о своем полном неприятии заявлений администрации США о том, что израильские поселения на Западном берегу являются законными и не нарушают международное право, - отметили в ведомстве. - Строительство Израилем поселений противоречит международным резолюциям и праву, препятствуя миру и стабильности на Ближнем Востоке и решению на основе двух государств".

Данное заявление прозвучало спустя некоторое время после того, как король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, выступая в среду перед Консультативным советом, подтвердил "неизменную и твердую" позицию королевства по палестинскому вопросу.

"Мы приложим все усилия для поддержки палестинского народа", - сказал он. Между тем в саудовском МИД также указали, что "достижение прочного мира требует, чтобы палестинский народ обрел все законные права в рамках арабской мирной инициативы и в соответствии с международными резолюциями".

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон, признавая "реальную ситуацию на земле", больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.

Принятая в декабре 2016 года резолюция СБ ООН 2334 подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега Иордана "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Израиль тогда отказался выполнять положения этого документа. За полвека со времени получения контроля над Западным берегом реки Иордан Израиль построил там около 120 поселений, где проживают приблизительно 600 тыс. человек. Поселенческая деятельность считается одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.