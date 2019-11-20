Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На инвестфоруме "Россия зовет!" Путин заявил, что распад СССР не был связан с ростом национализма в Прибалтике, а произошел из-за неэффективной экономической политики.

На что Горбачев сказал, что причиной стало то, что у союзных республик возникло "свое государственное понимание и с этим надо было считаться", что не всегда учитывалось.

Поэтому, по его мнению, необходимо было усовершенствовать отношения внутри Союза.

Горбачев также отметил, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог, так как необходимо помнить историю, которая является общей для этих стран.