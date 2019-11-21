Принц Эндрю больше не представляет королевскую семью - из-за скандала
Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, фигурирующий в скандальном деле о торговле несовершеннолетними финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, заявил, что больше не будет представлять королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий.
Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Принц Эндрю сказал, что по-прежнему безапелляционно сожалеет в связи Эпштейном.
Он также высказал намерение помочь любым компетентным органам в проведении расследования данного дела.
Эндрю пояснил, что принял решение отойти от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи на период обозримого будущего с разрешения королевы.
Ранее Герцог Йоркский признался, что был знаком с финансистом с 1999 году, и "нечасто с ним встречался", не зная о его преступной деятельности. Свидетельница по делу Вирджиния Джуффре заявляла, что по принуждению Эпштейна имела связь с принцем, что последний, в свою очередь, категорически отрицает.
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