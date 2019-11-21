После почти двухлетних переговоров и обострений, а также множества фальстартов, торговые посредники из США и Китая добились явного прогресса в ключевых областях, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Однако как отмечает Bloomberg, источники, близкие к переговорному процессу, говорят о том, что он находится в крайне деликатной стадии и предупреждают, что все еще может с легкостью развалиться.

Одним из ведущих факторов, который может ударить по сделке, является ухудшение ситуации в Гонконге и законопроект Конгресса США, касающийся "защиты прав и демократии" в особом административном районе Китая.