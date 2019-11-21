Евросоюз продолжит искать пути для реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), ведь кризис в организации намного сильнее, чем проблема возможной остановки работы апелляционного органа в декабре, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.



"Мы продолжим смотреть, как мы можем реформировать, усилить и модернизировать ВТО, потому что кризис в ВТО намного больше, чем ситуация с апелляционным органом", - сказала она.



Как писали "Вести.Экономика", в середине октября ВТО окончательно разрешила США ввести пошлины на импорт из Евросоюза объемом $7,5 млрд в год в рамках дела о господдержке европейцами авиастроительного концерна Airbus.



В начале октября арбитры ВТО определили объем товаров, на который могут быть установлены дополнительные американские пошлины. В рамках компенсации ущерба США, нанесенного Евросоюзом из-за субсидирования Airbus, американская сторона может принять ответные меры по отношению к ЕС на сумму не выше в общей сложности $7,496 млрд в год, сообщила тогда организация.



И теперь введение этих мер официально одобрено органом разрешения споров в рамках ВТО, как следует из заявления источника.



"Члены ВТО дают "зеленый свет" просьбе США о введении торговых санкций в отношении Европейского союза", - сообщил источник агентства, уточнив, что "орган по урегулированию споров ВТО согласился сегодня, 14 октября, утвердить запрос Соединенных Штатов о разрешении наложить ответные меры на ЕС и четыре его государства-члена - Францию, Германию, Испанию и Великобританию".

