По меньшей мере 37 человек погибли в результате схода оползня на северо-западе Кении. Об этом сообщает местный телеканал Citizen со ссылкой на власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Оползень сошел в субботу в округе Западный Покот после ливней, которые не прекращались всю ночь.

Как сообщил представитель округа Аполло Окелло, спасателям удалось достать из-под завалов тела 15 погибших, поиски еще 22 тел продолжаются.

По данным телеканала, секретарь кабинета министров Фред Матианг сообщил, что для помощи пострадавшим были направлены вертолеты, но неблагоприятные погодные условия мешают вести спасательные работы.

