Задержанную в испанской Галисии подлодку с тремя тоннами кокаина на борту удалось доставить в порт города Альдан и после нескольких попыток поднять на поверхность, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прибывшая из Южной Америки 20-метровая подлодка была обнаружена в устье реки в муниципалитете Кангас (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия). Два члена экипажа задержаны. Еще один подозреваемый скрылся. Полиция не исключает, что экипажу удалось избавиться от части груза.

Поднять подлодку удалось в районе полуночи с помощью двух больших кранов. Как отмечается, ситуацию с транспортировкой и подъемом устройства осложняли плохие погодные условия, а также его большой вес.

Как сообщает газета La Voz de Galicia со ссылкой на данные следствия, подлодка, предположительно, была построена с Суринаме, Гайане или Бразилии и вышла в сторону Испании около трех недель назад. Ранее газета Pais сообщила, что лодка прибыла из Колумбии, задержанные - граждане Эквадора. По информации же La Voz de Galicia, лодка прибыла из Португалии.

По данным агентства Europa Press, во вторник судья муниципалитета Кангас распорядился временно отправить задержанных за решетку без права освобождения под залог. Им были предъявлены обвинения в незаконном распространении наркотиков. Поиски третьего подозреваемого продолжаются.