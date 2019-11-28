Американские военные разместили боевую технику в районе Румейлан (провинция Хасеке), который считается одним из основных центров нефтедобычи в Сирии. Об этом сообщило в четверг сирийское государственное агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, речь идет о "десятках" единиц военной техники.

Ранее в четверг агентство сообщило о том, что подразделения сирийской правительственной армии расширили зону своего влияния в провинции Хасеке, взяв под контроль две деревни, расположенные западнее населенного пункта Телль-Тамер близ трассы Хасеке - Алеппо.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Позже президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики с целью их охраны от боевиков террористической группировки "Исламское государство".