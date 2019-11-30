На правительственных зданиях Великобритании в субботу приспустили флаги в память о жертвах инцидента на Лондонском мосту, говорится в сообщении британского правительства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Флаги на зданиях правительства Великобритании будут наполовину приспущены в субботу в память о тех, кто потерял свои жизни, и всех тех, кого коснулось нападение на Лондонском мосту в пятницу", - отметили в правительстве. Два человека скончались от ножевых ранений после нападения на них мужчины в пятницу днем на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом. Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в декабре 2018 года под расписку.