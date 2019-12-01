Китай расценил как вмешательство в свои внутренние дела позицию верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, изложенную ею в статье, опубликованной в одной из газет в Гонконге. В распространенном в субботу заявлении постоянное представительство КНР в Женеве призвало Бачелет "прекратить выступать с безответственными комментариями", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что Китай сделал "сильное представление" на этот счет и верховному комиссару, и ее женевскому офису.

В заявлении китайского постпредства в Женеве говорится, что Пекин "выступает решительно против" статьи Мишель Бачелет, опубликованной 30 ноября. Эта статья содержит "неподобающие комментарии" по поводу ситуации в Гонконге, что в КНР расценили как "вмешательство во внутренние дела и нарушение целей и принципов Устава ООН".

"Статья верховного комиссара, являющаяся вмешательством во внутренние дела Китая и оказывающая давление на правительство и политику Гонконга, лишь поощрит бунтовщиков на более жесткое радикальное насилие", - указывает китайская дипмиссия, подчеркивая, что "наиболее срочной задачей является прекращение насилия и восстановление порядка".

"Мы хотим подчеркнуть, что Гонконг - это часть Китая, и дела Гонконга являются внутренними делами Китая, в которые не должна вмешиваться в какой-либо форме ни одна страна, организация или человек, - говорится в заявлении. - Мы призываем верховного комиссара и ее офис строго соблюдать цели и принципы Устава ООН, <...> прекратить делать безответственные заявления и воздержаться от вмешательства каким-либо образом во внутренние дела Гонконга - специального административного района Китая".