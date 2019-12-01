США пытаются вмешаться в работу конституционного комитета Сирии и навязать свою собственную повестку дня, сообщает госагентство SANA со ссылкой на заявление МИД САР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее госдепартамент США заявил, что делегация правительства Сирии якобы пытается затормозить работу конституционного комитета на переговорах в Женеве.

"Заявление госдепартамента США о проходящих в Женеве заседаниях комитета по обсуждению конституции вновь и однозначно подтверждает попытки США вмешаться в дела (других - ред.) государств и навязать свои собственные повестки, последняя из них сейчас во вмешательстве в работу (конституционного - ред.) комитета", - говорится в заявлении.

Сирийский МИД также подчеркнул, что заявления США и других стран никоим образом не повлияют на работу конституционного комитета.