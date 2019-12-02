https://news.day.az/world/1181279.html В Турции отменили школьные занятия
В Турции отменили школьные занятия
В турецкой провинции Эрзинджан из-за снегопада отменены школьные занятия, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, в некоторых населенных пунктах провинции толщина снежного покрова достигает 1,5 метра.
По прогнозам синоптиков, снежная погода продлится до конца недели.
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