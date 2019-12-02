В турецкой провинции Эрзинджан из-за снегопада отменены школьные занятия, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, в некоторых населенных пунктах провинции толщина снежного покрова достигает 1,5 метра.

По прогнозам синоптиков, снежная погода продлится до конца недели.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın Pul Lazımdır?