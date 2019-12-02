На первый взгляд кажется, что на кадрах, снятых камерами видеонаблюдения во Вьетнаме, мы видим мирную вечернюю уличную сценку.

Какой-то незнакомец сидит возле дома со смартфоном, мимо него проходит парочка и периодически проезжают мотоциклы. Однако, идиллия быстро заканчивается, когда один из мотоциклистов неожиданно развернулся и, проехав мимо сидящего мужчины, молниеносно вырвал из его рук телефон, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Жертва такого дерзкого ограбления немедленно оседлала свой собственный мотоцикл и бросилась в погоню. Можно лишь пожелать мужчине, чтобы он настиг преступника и вернул украденное.

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