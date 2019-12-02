Московский "Спартак" и питерский "Зенит" встретились в очередном туре чемпионата России, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.



Как сообщает "Лайф", в концовке игры завязалась потасовка между двумя игроками "Спартака".



Красно-белые Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо общались на повышенных тонах и даже начали бодать друг друга.



Причина конфликта футболистов пока не известна, главный тренер команды момента стычки не видел.

"Я не видел этого момента во время игры. Посмотрю на повторе, что было, и, исходя из этого, примем меры", - заявил Доменико Тедеско после игры.



Отметим, что матч закончился со счётом 1:0 в пользу "Зенита". Всё решил автогол защитника "Спартака" Ильи Кутепова, который отправил мяч в свои ворота во время единоборства с Артёмом Дзюбой.

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