Премьер-министр Финляндии Антти Ринне подал заявление об отставке президенту страны Саули Ниинистё, которое было одобрено.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, отставка главы правительства стала результатом многодневного коалиционного кризиса, вызванного спорами после прекращения общенациональной забастовки, ставшая причиной отставки экс-министра по вопросам управления госкомпаниями Сирпы Паатеро. Отставка министра была принята Ниинистё после того, как подтвердилось, что она была осведомлена о планирующихся сокращениях заработной платы сотрудников почты. Попытка прийти к соглашению с профсоюзом сотрудников почты, в свою очередь, стала причиной крупнейших забастовок, которые буквально парализовали транспортную сферу страны, так как к ней присоединились и другие профсоюзы, передает Day.Az.

В понедельник партия "финского центра", которая является крупнейшим участником правящей коалиции помимо социал-демократов, заявила, что ее доверие к премьер-министру колеблется, и призвала основную коалиционную партию "сделать необходимые выводы", чтобы восстановить доверие к правительству. Именно после этого Антти Ринне подал заявление об отставке с должности главы правительства.