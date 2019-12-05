Второй саммит при участии лидеров Турции, Великобритании, Франции и Германии по Сирии пройдет в феврале следующего года в Стамбуле. Об этом сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с руководителями турецких СМИ в Лондоне после завершения саммита НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Фрагменты интервью приводит в четверг телеканал NTV.

"Нами [президентами Турции и Франции, премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ] было принято решение проводить такой четырехсторонний саммит по меньшей мере раз в год. Теперь мы проведем саммит в феврале в Стамбуле. Мы приняли соответствующее решение", - подчеркнул турецкий лидер.

Лидеры Турции, Франции, ФРГ и Великобритании встретились на полях саммита НАТО 3 декабря в Лондоне, где провели первую встречу по Сирии. Эрдоган отметил, что переговоры "прошли весьма хорошо". Канцлер ФРГ Ангела Меркель также позитивно оценила итоги первой встречи в таком формате.