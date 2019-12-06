Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций, из которых две трети пришлись на институциональных инвесторов, остальные - на розничных.

Переподписка в ходе IPO стала четырехкратной. Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн, тогда как наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман оценивал компанию в 2016 году в $2 трлн.

При этом, в случае реализации полного опциона, стоимость размещения составит $29,4 млрд, отмечается в сообщении.

IPO Saudi Aramco превзошло первичное размещение акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., которое принесло $25 млрд в 2014 году и до сих пор считалось крупнейшим в мире.