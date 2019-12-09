https://news.day.az/world/1183850.html Отдых в турецких отелях подорожает - ПРИЧИНА
Отдых в турецких отелях подорожает - ПРИЧИНА
Размер налога на проживание в турецких отелях составит 1% с 1 апреля 2020 года, с 1 января 2021 года он будет повышен до 2%, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Осман Айык, передает Day.Az.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях, текст закона был опубликован в официальном издании Resmi Gazetе.
"В закон добавлена временная статья, которая прописывает сроки введения налога на проживание. C 1 апреля до 31 декабря 2020 года он составит 1%, с 1 января 2021 года налог увеличивается до 2%", - сказал собеседник агентства.
Ранее Айык заявил РИА Новости, что отдых в Турции незначительно подорожает, если туристов обяжут платить налог на проживание в отелях. По его словам, турецкие отельеры неоднократно высказывали критические замечания по поводу этого законопроекта, но к ним не прислушались. Собранные от взимания налога средства будут направлены в бюджет Турции.
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