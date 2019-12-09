"В закон добавлена временная статья, которая прописывает сроки введения налога на проживание. C 1 апреля до 31 декабря 2020 года он составит 1%, с 1 января 2021 года налог увеличивается до 2%", - сказал собеседник агентства.

Ранее Айык заявил РИА Новости, что отдых в Турции незначительно подорожает, если туристов обяжут платить налог на проживание в отелях. По его словам, турецкие отельеры неоднократно высказывали критические замечания по поводу этого законопроекта, но к ним не прислушались. Собранные от взимания налога средства будут направлены в бюджет Турции.