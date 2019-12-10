ЕС считает, что состоявшийся в Париже саммит "нормандской четверки" открывает "окно возможностей" для выполнения минских соглашений, призывает к быстрому и тщательному выполнению согласованных на встрече мер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) завершился в Париже в ночь на вторник.

"Меры, согласованные в рамках "нормандского формата", а также возобновление взаимодействия сторон на саммите в Париже являются важными шагами. Их быстрое и тщательное осуществление имеет важное значение... Новая динамика переговоров в нормандском формате представляет собой окно возможностей, которые должны быть использованы сторонами для продвижения к полной имплементации Минских договоренностей", - говорится в заявлении дипслужбы ЕС.

Отмечается, что эти факторы "остаются ключом к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, что будет способствовать существенному улучшению отношений между ЕС и Россией".

"ЕС высоко оценивает конструктивный подход, проявленный Украиной, и ожидает, что Россия будет использовать свое влияние для того, чтобы минские соглашения могли быть полностью выполнены", - говорится в нем.

Лидеры стран "нормандской четверки" (ФРГ, РФ, Украина, Франция) приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате".

