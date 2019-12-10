Вокалистка всемирно известной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на представителя певицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мари Фредрикссон ушла из жизни утром 9 декабря после тяжелой болезни", - цитирует издание Dagens Nyheter менеджера певицы.

Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в городе Эсшё. Успех пришел к ней в середине 1980-х, после того как она выпустила два сольных альбома и в 1986 году вместе с другом Пером Гессле основала группу Roxette. Группа гастролировала по всему миру, песни, среди которых Listen to your heart и It must have been love, возглавляли мировые хит-парады. Всего певица выпустила восемь студийных альбомов.

В начале 2000-х у Фредрикссон диагностировали рак. Певица долгие годы боролась с болезнью и в 2013 году даже записала альбом под названием "Nu" ("Сейчас"). У нее остались двое детей.

