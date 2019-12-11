Представители Саудовской Аравии в последние несколько недель провели встречи с международными инвесторами для обсуждения возможности проведения дополнительного листинга акций государственной компании Saudi Aramco на азиатских биржах.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета WSJ со ссылкой на источники.

По их данным, представители королевства дали понять, что в течение следующего года собираются более формально добиваться международного листинга, который может быть проведен в Китае или Японии. Такая возможность рассматривается в связи с тем, что IPO на национальной бирже привлекло не так много иностранных инвесторов, как ожидалось, отмечает газета.

Старт биржевого обращения акциями Saudi Aramco на национальной бирже Tadawul намечен на 11 декабря 2019 года. Объем размещения составит 1,5% акций компании, по итогам сбора заявок они будут размещены по максимальной цене - 32 риала за штуку, что примерно равняется $8,53 за акцию. Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн, тогда как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд оценивал компанию в 2016 году в $2 трлн.