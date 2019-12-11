МИД Ирана распространил заявление, в котором рекомендует гражданам страны отказаться от поездок в США из-за угрозы их безопасности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба иранского правительства.

"Мы просим граждан Ирана, в особенности элиту и студентов, отказаться от поездок в США, даже для участия в научных конференциях или при наличии соответствующего приглашения", - говорится в заявлении. Отмечается, что рекомендация обусловлена "политической ситуацией и жесткими односторонними законами США в отношении иранцев".

Отношения Ирана и США резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.