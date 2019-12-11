Кнессет (парламент Израиля) утвердил в среду в предварительном чтении законопроект о самороспуске и проведении уже вторых в стране повторных выборов 2 марта 2020 года. Об этом сообщила израильская государственная радиостанция Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, предложенный депутатами от партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца законопроект должен быть принят парламентом в трех чтениях до 24:00 11 декабря в случае, если так и не будет создано правительство по итогам выборов 17 сентября. 11 декабря - последний день из трехнедельного срока, отведенного всему составу Кнессета на последнюю попытку сформировать коалицию после того, как Нетаньяху и Ганц по очереди не смогли сформировать кабмин за отведенные каждому из них 28 дней.

По данным радиостанции, организационная комиссия Кнессета утвердила в среду специальную ускоренную процедуру утверждения этого законопроекта, которая позволяет парламенту принять его во всех четырех чтениях - от предварительного до третьего, окончательного, - за один день. Как ожидается, голосование по третьему чтению закона о самороспуске парламента и назначении новых выборов состоится в последние минуты дня в среду (около 01:00 мск четверга), сообщает газета The Times of Israel.

"Ликуд" и "Кахоль-Лаван" еще 9 декабря договорились о том, что в случае роспуска Кнессета вторые повторные и третьи за 12 месяцев выборы пройдут в Израиле 2 марта 2020 года, что открыло путь для выдвижения законопроекта о самороспуске Кнессета. После первых в этом году выборов 9 апреля Нетаньяху не смог в отведенный ему срок сформировать правительство, после чего партия премьера в последние минуты провела закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и о проведении первых в истории страны повторных выборов 17 сентября.