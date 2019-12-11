Министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии Симонетта Соммаруга, представляющая в правительстве Социал-демократическую партию, избрана президентом страны на 2020 год. Выборы состоялись в среду на совместном заседании двух палат Федерального собрания (парламента), ход голосования транслировался в онлайн-режиме на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Симонетта Соммаруга родилась 14 мая 1960 года в городке Синс в кантоне Аргау. Окончила консерваторию в Люцерне, преподавала в консерватории Фрибура. С 1993 года возглавляла Фонд защиты прав потребителей. В 1997 - 2005 году была муниципальным советником города Кёниц. В 1999 - 2003 году - депутат Национального совета (большая палата парламента). С 2003 по 2010 год - депутат Совета кантонов (малая палата). В правительстве Швейцарии работает с 2010 года. До 2018 года была министром юстиции и полиции, а с начала текущего года возглавляет министерство окружающей среды, транспорта, энергетики и связи.

Вице-президентом страны на 2020 год на заседании Федерального собрания избран представитель Швейцарской народной партии, министр экономики, образования и исследований Ги Пармелен. Ему 60 лет. Он уроженец городка Бурсен в кантоне Во. Окончил сельскохозяйственную школу в Марселене, получил федеральный диплом. В парламент был избран в 2003 году, в правительство - в 2015-м.

Должность президента и вице-президента в Швейцарии поочередно занимают члены Федерального совета (правительства), состоящего из семи министров. Исход состоявшихся в среду выборов был предопределен консенсусом крупнейших партий, входящих в правительство, и смена президента и вице-президента никак не скажется на внешней и внутренней политике страны, поскольку ключевые проблемы решаются в правительстве коллегиально. Президент в Швейцарии не является главой государства: это прерогатива Федерального совета, реализуемая коллективно. Президент председательствует на заседаниях правительства, и при равенстве голосов его мнение становится решающим, он также принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств.

Ранее в среду парламент избрал семь членов Федерального совета (правительства) на четырехлетний срок полномочий. Голосование было проведено в связи с состоявшимися в Швейцарии 20 октября очередными парламентскими выборами. Федеральный совет не претерпел изменений. Правительство вновь состоит из представителей четырех крупных партий, представляющих широкий спектр политических сил Швейцарской Конфедерации - от левых до правых. Вопрос о распределении министерских портфелей члены правительства решат на одном из предстоящих заседаний.