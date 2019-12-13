Руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир заявил в пятницу, что Анкара и Москва намерены подписать соглашение о совместном производстве элементов для зенитных ракетных систем. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После согласования финальных деталей мы подпишем соглашение касательно совместного производства [систем], либо же совместного производства определенных элементов в Турции", - сказал Демир.

По его словам, это соглашение будет также предусматривать "передачу технологий".

Также в Анкаре сообщили, что Турция и РФ близки к заключению соглашения о поставках дополнительных ЗРС С-400.