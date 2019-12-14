Источник в оборонной промышленности Турции раскрыл подробности нового контракта России и Турции по С-400 в беседе с РИА Новости, передает Day.Az.

Отмечается, что контракт на поставку Анкаре российских систем ПВО С-400 предполагает их совместное производство и передачу технологий. По словам собеседника агентства, документ состоит из двух частей. Первый полковой комплект, уже поставили в Турцию, сейчас идет обучение, в апреле комплексы встанут на боевое дежурство. Они были полностью произведены в России.

Источник уточнил, что переговоры, которые идут относительно совместного производства, касаются второго комплекта C-400. Ожидается, что договор будет подписан до апреля следующего года.

2 декабря член Совета безопасности и внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи сообщил, что Анкара, вероятнее всего, приобретет второй полк российских комплексов С-400. Дата их приобретения является техническим вопросом, отметил он. В ноябре глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что подписание нового контракта по С-400 ожидается в 2020 году.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 "Триумф" российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 "Триумф" данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.