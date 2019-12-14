https://news.day.az/world/1185460.html Автобус на высокой скорости столкнулся с грузовиком на Филиппинах - много погибших, более 30 раненых
Автобус на высокой скорости столкнулся с грузовиком на Филиппинах - много погибших, более 30 раненых
Не менее пяти человек погибли, еще 33 пострадали при столкновении автобуса и грузовика на Филиппинах, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Авария произошла в субботу в 16.30 на скоростной автомагистрали к югу от столицы страны, Манилы. По данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус. Пять человек скончались на месте, пострадавшие доставлены в больницы.
Полиция ведет расследование инцидента.
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